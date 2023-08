Tiro a volo | Mondiali 2023 | gli azzurri del trap in corsa per la Finale | ma la strada è in salita

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sono tutti ingliimpegnati nelle qualificazioni delai Campionatidi, rassegna quest’anno in scena in Azerbaijan, precisamente nella Capitale Baku. Dopo i primi 75 piattelli infatti Daniele Resca, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pelliello si sono inseriti in due grupponi d’alta classifica, con l’intenzione di centrare un posto innella giornata di domani. Tuttavia sarà tutto fuorché semplice, con lache si preannuncia in. Gli italiani più precisi sono stati infatti Daniele Resca e Giovanni Pellielo, entrambi nel gruppo del terzo posto con 73/75 insieme ad altri undici concorrenti. Il primo in particolare si è reso autore di due serie perfette, colpendo ...

In archivio la Emir Cup 2023 , che ha assegnato le medaglie e i Trofei per le gare del Mixed Team di Trap e di Skeet. A trionfare nella specialità del 'pull e mark' a imporsi è stato il duo formato da ...Dopo lo Skeet spazio al Trap. Ai Mondiali dia Baku in Azerbaijan, sta per scoccare l'ora di Silvana Stanco. La tiratrice campana è stata la prima, ormai un anno fa, a conquistare la carta Olimpica per Parigi 2024. Grazie al titolo ...Gli ultimi aggiustamenti tecnici in rifinitura, poi si farà sul serio con l'obiettivo Parigi. Da domani, mercoledì 23 agosto, allo Shooting Centre di Baku (AZE), sede dei Mondiali di, scatterà l'ora del trap. In palio otto Carte Olimpiche per i Giochi di Parigi 2024, quattro al femminile e quattro al maschile. La squadra azzurra del Direttore Tecnico Marco Conti, dopo ...

Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: Jessica Rossi perfetta dopo tre serie, Italia dominante a squadre nel trap femminile OA Sport

Oggi, mercoledì 23 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, do ...