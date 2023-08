(Di mercoledì 23 agosto 2023) Un tir entrato in una stradinaunfacendo precipitare calcinacci. E’ successo nel pomeriggio di oggi, 23 agosto, in viaPertusella. Il camionista si è infilato nella viuzza a senso unico, traversa del trafficato viale Cinque Giornate, malgrado i divieti d’accesso ai mezzi pesanti: era così alto che ha sbattuto ...

In Italia, l'arresto cardiacoogni anno circa 73mila cittadini, 1 ogni 8 minuti. Spesso in ... 78enne trovato senza vita nella sua abitazionetravolge un furgone poi invade la corsia ...... della sintesi, senza scendere nel dettaglio Ciò chefin dai primi minuti dello show sono ... anticiparono in Italia i laser e famose erano le carovane diche accompagnavano ogni loro ..."Una tragedia inaspettata chel'intera comunità", ha commentato, profondamente addolorato, ... infine, un autista difinito su un cantiere dell'autostrada A14 a Torino di Sangro vicino ...

Tir colpisce un balcone, via Zari chiusa a Caronno Il Notiziario

Un tir entrato in una stradina colpisce un balcone facendo precipitare calcinacci: è successo nel pomeriggio in via Zari a Caronno ...Perde il controllo del mezzo per un malore ed esce di strada. Il cinquantasettenne di Veroli ha tentato di accostare prima di accasciarsi ...