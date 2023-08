Tifosi del Malaga all’aeroporto accolgono sconosciuti contro il non-mercato del club | video

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dopo una pessima annata, la squadra andalusa è precipitata nella terza divisione del campionato spagnolo e la proprietà non sembra impegnarsi molto per unall'altezza. Per risollevare i sostenitori del, lo scorso 26 luglio Carlos Garcia (che vanta oltre 300 mila follower sul profilo Instagram @carliyoelnervio) ha pubblicato sulle reti sociali undove, insieme a un gruppo di, accoglie un turista asiatico all'uscita dell'aeroporto, celebrandolo come se fosse un nuovo acquisto del

... trascorsi con la Juventus, prima di poter rivestirsi della sua magliacuore. E ora non vede l'...- 'Partiamo dal fatto che per me la nostra tifoseria è sempre la più bella. Sono sicuro che ...Soprattutto perchè il concetto di giocatore migliore non è quello a cui siamo abituati noi... per dare una rappresentazione più realistica della capacitàgiocatore di portare realmente il ...C'è l'annuncio ufficiale della Juventus: ecco tutti i dettagli sul nuovo accordo. Svolta a sorpresa da parteclub. In tempo di calciomercato isi aspettano sempre delle sorprese da parte della società che continua a lavorare, su tutti i fronti, per offrire sempre il meglio ai propri. La ...

Nessun giocatore acquistato, la strana protesta dei tifosi del Malaga in aeroporto. VIDEO Sky Tg24

Mano pesante del questore di Fiorenzuola d’Arda, per gli scontri avvenuti nel dopogara di Reggiana-Pescara. Per un tifoso abruzzese, niente calcio per 10 anni e mezzo Mano pesante del questore di ...Di qui è passato il mondo del calcio, Boskov e Vinicio, Vialli e Mancini, la Sampdoria, il Bologna ed il Cagliari di Gigi Riva (sono un tifoso accanito della squadra sarda, da quando bambino lo vidi ...