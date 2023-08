The Belko Experiment – chi sopravviverà | la trama del film

(Di mercoledì 23 agosto 2023) The– chiè undel 2016 con unahorror, con protagonisti ottanta americani che lavorano all’estero per una società chiamataIndustries a Bogotà, in Colombia. Un giorno, dopo essere arrivati al lavoro, vengono chiusi all’interno dell’edificio e una voce misteriosa annuncia che devono iniziare a uccidersi l’un l’altro, altrimenti i dispositivi nella loro testa esploderanno. Ladell’horror americano del 2016 diretto da Greg McLean e scritto da James Gunn, che ha anche prodotto ilinsieme a Peter Safran, ci conduce negli uffici dellaIndustries a Bogotà, in Colombia, dove 80 lavoratori americani dell’azienda sono stati trasferiti per motivi misteriosi. Una mattina, una voce ...

Stasera 23 agosto 2023 su Rai 4 , in prima serata, alle 21:20 va in ondaExperiment , thriller con sfumature horror diretto da Greg McLean nel 2017. La sceneggiatura è di James Gun, mentre le musiche sono state composte da Tyler Bates.

Stasera su Rai 4 va in onda The Belko Experiment: trama e cast del thriller con sfumature horror diretto da Greg McLean con Tony Goldwyn.