Terremoto oggi in provincia di Ancona 23 agosto 2023 | Tempo reale

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata, mercoledì 23 agosto 2023, nella Costa Marchigiana Anconetana, al largo delle coste di Senigallia. Il sisma è stato registrato dall'Ingv con le seguenti coordinate geografiche (lat, lon) 43.7680, 13.3110 ad una profondità di 11 km. Il terremoto, che precisamente è stato registrato al largo delle coste tra Senigallia e Mondolfo, è stato avvertito anche sulla terraferma, ma non ha fortunatamente provocato danni a persone o cose.

A sette anni dalle scosse di terremoto che, a partire dal 24 agosto 2016, hanno colpito il Centro Italia, la Presidente della regione ha fatto il punto sulla ricostruzione. Per quanto riguarda Preci e Cascia i lavori sono in via di ultimazione. Le strutture commissariali hanno autorizzato oltre 6 miliardi di euro di aiuti e Cassa Depositi e Prestiti ha erogato oltre 3 miliardi di euro in favore di quasi tutti i beneficiari.

La scossa è avvenuta ad una profondità di 11 chilometri. Anche se non si sono verificati problemi la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione che sui social ha “lanciato l'allarme”.Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 13:45 con epicentro a Senigallia, in provincia di Ancona. La profondità stimata è stata di circa 10.6 Km. Potete monitorare tutte le ...