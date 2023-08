Un vero e proprio, che costò il titolo alla Vecchia Signora e la costrinse a ripartire ... nel 2011 , il Consiglio federale respingere l'istanza di revoca in autotutela, presentata dalla,...Non crede che questopossa in qualche modo penalizzare, o perlomeno indebolire, il ... A parte, Udinese, Atalanta e Sassuolo, gli altri sono di gestione pubblica. Ci siamo attivati e ...Il Pala, invece, vota proprio l'attuale tecnico della: " Miglior soluzione possibile, non c'è altra strada ". Confusio si diverte a risistemare tutte le caselle del puzzle con Conte proprio al ...

Terremoto Juve dopo il super esordio, c'è l'addio lampo Calciomercatonews.com

L’esordio della Juve in questa Serie A è stato senza dubbio molto positivo. I bianconeri si sono imposti tre reti a zero sul terreno della Dacia Arena di Udine, grazie alle reti messe a segno da ...I bianconeri hanno iniziato il campionato con il botto, vincendo e convincendo contro l'Udinese. Eppure i malumori non ...