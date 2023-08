Terremoto centro Italia 2016 | cresce impegno CDP per ricostruzione | erogati 3 | 2 miliardi

Gli sfollati furono 41mila. Un danno complessivo di 28 miliardi di euro. Continuano le operazioni per la ricostruzione che ora, non senza difficoltà e ritardi, sembra avere impresso un colpo sull'...Supportate 18.200 famiglie e 2.700 imprese A sette anni di distanza dal sisma di magnitudo 6.0 della scala Richter che ha colpito ilItalia, e più precisamente Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, continua e cresce l'impegno di Cassa Depositi e Prestiti per il rilancio dei territori terremotati . Grazie alle semplificazioni ...A sette anni di distanza dal sisma di magnitudo 6.0 della scala Richter che ha colpito ilItalia, e più precisamente Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, continua e cresce l'impegno di Cassa Depositi e Prestiti per il rilancio dei territori terremotati. Grazie alle semplificazioni ...

Terremoto Centro Italia, 7 anni fa sisma fece 299 vittime: come procede la ricostruzione Sky Tg24

A sette anni di distanza dal sisma di magnitudo 6.0 della scala Richter che ha colpito il centro Italia, e più precisamente ... di Cassa Depositi e Prestiti per il rilancio dei territori terremotati.A sette anni di distanza dal sisma di magnitudo 6.0 della scala Richter che ha colpito il centro Italia, e più precisamente ... di Cassa Depositi e Prestiti per il rilancio dei territori terremotati.