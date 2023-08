Terremoto al largo di Senigallia | scossa di magnitudo 3 0

Una scossa didi magnitudo 3.0 è stata registrata alle 13.45 lungo la costa marchigiana, aldi Senigallia (Ancona), ad una profondità di 11 chilometri. Ilè stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a persone e cose. FOTOGALLERY ©Ansa ...L'epicentro del sisma è stato localizzato in mare, 9 km aldi Senigallia , ad un profondità di 11 km . L'intensità è stata di Magnitudo 3.0 ., questo, che cade proprio a ridosso di un ...... dopo essere stati analizzati, sono stati reimmessi in un incavo naturale a cinque miglia al... quando il sole era già entrato nel mare blu cobalto e l'isola era in ripresa, iltornò ...

Terremoto Ancona oggi, scossa magnitudo 3.0 a largo di Senigallia. Allarme social: «Secondi da brividi» ilmessaggero.it

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 13.45 lungo la costa marchigiana, al largo di Senigallia (Ancona), ad una profondità di 11 chilometri. Il terremoto è stato chiaramente ...Terremoto. Torna a tremare la terra nelle Marche. In tarda mattinata (di oggi 23 agosto), intorno alle 13.46, una scossa è stata avvertita nell'anconetano e in ...