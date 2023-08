Terremoto | 7 anni dopo cresce impegno CDP per ricostruzione Centro Italia | erogati 3 | 2 mld

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – A settedi distanza dal sisma di magnitudo 6.0 della scala Richter che ha colpito il, e più precisamente Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, continua el’di Cassa Depositi e Prestiti per il rilancio dei territori terremotati. Grazie alle semplificazioni introdotte dalla struttura del Commissario straordinario per ladel Sisma 2016, le famiglie e le imprese che necessitano di supporto per ladelle abitazioni e degli immobili ad uso produttivo danneggiati dal sisma possono beneficiare di prestiti agevolati, concessi da CDP eddalle 18 banche convenzionate.Tali prestiti agevolati prevedono che gli oneri di rimborso dei finanziamenti siano a carico dello ...