Terra Amara | anticipazioni trama 24 agosto | Mujgan interroga Behice per l' omicidio di Hunkar

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ecco ledelladidella puntata in onda giovedì 24alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco ledelladiche torna in scena giovedì 24, alle 14:10 circa su Canale 5, con una nuova puntata. Demir scopre cheè stata assassinata intenzionalmente, mentrelascia Cukurova. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi. Prima di svelare l'episodio del 24, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 23, ultimo episodio in onda prima della pausa estiva. ...

... Rai Uno: Sei sorelle è stato visto da spettatori (%); Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato spettatori (%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da telespettatori (%); Canale 5:ha ...: 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. Un altro domani : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %.Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ,, La Promessa , My Home My Destiny che andranno in onda oggi, 23 agosto 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, ...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni della settimana dal 21 al 25 agosto La Gazzetta dello Sport

La protagonista di Terra Amara che interpreta Zuleyha, vive in una casa splendida e solare, grazie al grande successo ottenuto dalla soap opera turca. Terra Amara è una delle soap opera più note in ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny che andranno in onda oggi, 23 agosto 2023, su Canale 5.