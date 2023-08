Terra Amara Anticipazioni 24 agosto 2023 | Sevda finisce in manette!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca, in onda dal 28 agosto al 3 settembre 2023 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana . Puntata in onda Lunedì 28 agosto ...Ecco le anticipazioni della trama diche torna in scena giovedì 24 agosto, alle 14:10 circa su Canale 5 , con una nuova puntata. Demir scopre che Hunkar è stata assassinata intenzionalmente, mentre Behice lascia Cukurova. La ...... Rai Uno: Sei sorelle è stato visto da spettatori (%); Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato spettatori (%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da telespettatori (%); Canale 5:ha ...

Proprio qui abita Zuleyha di Terra Amara, ha una casa lussuosissima | FOTO MovieTele.it

Le anticipazioni di Terra Amara, nota serie TV turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30, rivelano numerosi colpi di scena al pubblico ...Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Terra amara trasmesse ad inizio settembre su Canale 5. Le anticipazioni della soap ...