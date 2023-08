Terme di Cretone | il bagnino della piscina in cui è annegato il piccolo Stephan «Ci dicevano di fare in fretta a svuotare le vasche | per questo non c’era la grata»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) «Cidiinleper non pagarci lo straordinario e perlaa copertura del tombino di scolo non veniva posizionata, così che il deflusso dell’acqua fosse più veloce». Questa versione, che uno dei due bagnini avrebbe detto agli investigatori, e sostenuta dal suo legale, indicherebbero un nuovo punto di svolta nell’indagine sulla morte del bambino di otto anni nello stabilimento termale di. Ilè mortodurante l’orario di chiusurastruttura perché risucchiato dal vortice formato dall’acqua. Si sarebbe potuto salvare se, davanti al foro che ha trascinato sotto il bambino, ci fosse ...

Il bagnino sulla morte di Stephan: ci dicevano di fare così per svuotare prima le vasche ...Proseguono le indagini sul decesso di Stephan, il bambino di 8 anni che il 17 agosto è morto alle Terme di Cretone dopo essere rimasto incastrato nello scarico di una piscina. C’è un dettaglio in ...