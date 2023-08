Tenta la truffa dello specchietto | ma la signora non ci casca

Un 17enneunaad un'anziana ma la vittima non ci casca. E' accaduto ad Ischia dove l'anziana ha ricevuto la classica telefonata del finto nipote : era in arrivo un pacco da pagare alla consegna, ...Ischia . Un 17enneunaad un'anziana ma la vittima non ci casca. E' accaduto ad Ischia dove l'anziana ha ricevuto la classica telefonata del finto nipote: era in arrivo un pacco da pagare alla consegna, ...Denunciato per tentataun 17enne di Casalnuovo di Napoli, giovanissimo ma già noto alle forze dell'ordine. Un'anziana del posto ha ricevuto la classica telefonata del finto nipote. Era in arrivo un pacco da pagare ...

A Ischia, la donna ha ricevuto la classica telefonata del finto nipote per provare a estorcerle con l'inganno 4.500 euro, ma non ci è cascata ...La campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani portata avanti dall’Arma dei Carabinieri sta dando i suoi frutti. Come registrano le cronache di questa estate, i malintenzionati non rec ...