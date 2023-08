Tennis | Torneo Winston - Salem Coric | Griekspoor e Korda agli ottavi

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Esordio vincente anche per Djere e Lehecka ROMA - Non deludono i grandi favoriti del "Open" (duro outdoor, montepremi $850.680), l'ultimo Atp 250 prima dello US Open. Borna, ...

WtaJasmine Paolini si è fermata al secondo turno del tabellone principale al Wta 250 di ... La giocatrice italiana non è riuscita a battere la cinese Xinyu Wang e ha dovuto abbandonare il...Esordio vincente anche per Djere e Lehecka ROMA - Non deludono i grandi favoriti del "Winston - Salem Open" (duro outdoor, montepremi $850.680), l'ultimo Atp 250 prima dello US Open. Borna Coric, ...La francese batte in due set Peyton Stearns ROMA - Caroline Garcia approda ai quarti del "in the Land",Wta 250 in corso a Cleveland, negli Stati Uniti, con montepremi complessivo pari a 271.363 dollari. La francese, testa di serie numero 1, ha battuto 7 - 6(4) 6 - 3 Peyton ...

La francese batte in due set Peyton Stearns ROMA (ITALPRESS) - Caroline Garcia approda ai quarti del "Tennis in the Land", torneo Wta 250 in corso a Cleveland, negli Stati Uniti, con montepremi ...Esordio vincente anche per Djere e Lehecka ROMA (ITALPRESS) - Non deludono i grandi favoriti del "Winston-Salem Open" (duro outdoor, montepremi $850.680), l'ultimo Atp 250 prima dello US Open. Borna ...