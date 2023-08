Tennis | Serena Williams mamma per la seconda volta

L'annuncio della nascita della secondogenita arriva a poco meno di un anno dall'addio definitivo diWilliams alprofessionistico, avvenuto allo US Open 2022 con una sconfitta al terzo ...Williams ha annunciato di aver dato alla luce una bambina a quasi un anno dalla sua ultima partita. La stella delstatunitense ha postato su Instagram una foto di se stessa, del marito, ...Non dimenticherò mai il momento in cui ho presentato a Olympia la sua piccola sorellina' , ha scritto Alexis Ohaninan definendoWilliams come la sua GMOAT: la mamma più grande di tutti i tempi.

In occasione della prima gravidanza, Serena - oggi 41enne - ebbe delle complicazioni, tanto da restare a letto per un mese e mezzo. Vincitrice di 23 Slam, la Williams ha lasciato il tennis dopo gli Us Open 2022.