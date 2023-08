Temptation Island | coppia intervistata al Tg1 | la scena è virale

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Da diverse ore sta facendo il giro del web un video che ritrae unadi. La reazione del web ha resoil video. Ma scopriamo di chi si tratta. Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino nel 2020 hanno partecipato a. Dopo il successo raggiunto grazie al reality estivo, Carlotta è entrata anche nella Casa del Grande Fratello Vip e, durante la sua permanenza Nello, è andato come ospite per chiederle la mano.. Crediti: Instagram/L’anno scorso, a maggio del 2022, i due ex volti disi sono ufficialmente sposati. Ma oggi ci chiediamo perché i loro nomi sono i più cercati su motore di ricerca Google. Scopriamo insieme il ...