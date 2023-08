Tempesta Betty arriva in Italia | violenti temporali e grandinate | ecco dove e quando colpirà

«Non abbiamo mai assistito a nulla di simile». La tempesta Betty ha lasciato una scia di distruzione nel sud dell'Irlanda. Case e attività commerciali allagate e gravi danni alle strade in diverse località, come riportato dalla stampa locale. L’Osservatorio Valentia (appartenente al servizio meteorologico del posto) ha raccolto il numero di precipitazioni più alto mai registrato in un’ora: in 60 minuti sono caduti 36,2 mm di pioggia. E nel weekend la forza dell'evento atmosferico potrebbe abbattersi sull'Italia. Le temperature potrebbero perdere, rispetto a questi giorni, anche 12-15°C. Perché si verifica? Da domenica l'anticiclone proveniente dall'Africa perderà improvvisamente forza e l'ingresso e lo scontro con l'aria più fresca del ciclone dal Nord Europa creerà le condizioni ideali per lo sviluppo e lo scoppio di violenti temporali e grandinate. Sul punto fa chiarezza Edoardo Ferrara, meteorologo caporedattore di 3bmeteo.

