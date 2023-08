Telese | mercato del sabato | via Cristoforo Colombo sarà liberata dagli stand

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA breve via, aTerme,dalsettimanale. Viene aggiunto un altro tassello del programma dell’amministrazione comunale grazie all’accordo raggiunto con i commercianti ambulanti. Glisaranno dislocati nelle traverse di Viarendendo transitabile la strada anche ilnei consueti orari in cui si svolge ilcittadino. “Ringrazio l’ufficio tecnico comunale, la polizia municipale e quanti hanno contribuito con il loro impegno a trovare una soluzione non semplice, dopo una lunga contrattazione dove, va detto, ha prevalso il buon senso”. Così il sindaco diTerme Giovanni Caporaso. “Avevamo da tempo ...

Telese, mercato del sabato: via Cristoforo Colombo sarà liberata ... anteprima24.it

Così il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso. “Avevamo da tempo evidenziato la necessità di procedere a una modifica dell’assetto dell’area mercato – aggiunge il sindaco – e avevamo individuato ...Con il Decreto di nomina dei componenti del Comune di Telese Terme in seno all’Assemblea del Consorzio del “Parco Turistico del Lago di Telese Terme e di Solopaca”, riparte l’attività dell’organismo l ...