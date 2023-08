Telese | mercato del sabato | via Cristoforo Colombo sarà liberata dagli stand

Soddisfazione esprime anche il consigliere comunale con delega al Commercio, Tommaso Mortaruolo: 'Aterme Ildel sabato è stato da sempre oggetto di discussione: dove farlo, come non ...... esordisce Viola intervistata da Marianna Aprile e Luca, 'ad esempio lo spinello, se viene ... è ovvio che lasciare il monopolio in mano alnero è qualcosa che mette a rischio la nostra ...Ildel lavoro dà segnali più che confortanti, l'Italia in Europa e nel mondo ha un ruolo ... il programma de La7 condotto da Marianna Aprile e Luca, dove ospite in studio c'è Pier ...

Telese, mercato del sabato: via Cristoforo Colombo sarà liberata ... anteprima24.it

Così il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso. “Avevamo da tempo evidenziato la necessità di procedere a una modifica dell’assetto dell’area mercato – aggiunge il sindaco – e avevamo individuato ...Così il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso. “Avevamo da tempo evidenziato la necessità di procedere a una modifica dell’assetto dell’area mercato – aggiunge il sindaco – e avevamo individuato ...