Taylor Swift | la versione ‘Aquamarine Green Edition’ del vinile di ‘1989 Taylor’s Version’

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Solo per 48 ore è disponibile il preorder dellaAquamarineEdition del1989 (’s Version), l’attesissimo album di, in uscita il prossimo 27 ottobre. L’annuncio di questa specialecolorata arriva dopo aver reso disponibile la scorsa settimana, esclusivamente per 48 ore, ladelSunrise Boulevard Yellow Edition. AquamarineEdition è disponibile solo fino alle 21 di mercoledì 23 agosto. La notizia della pubblicazione di 1989 (’s Version) è avvenuta a sorpresa sul palco dell’ultima data della prima parte dell’Eras Tour, a Los Angeles, lo scorso 10 agosto. Il tour di, artista ...

... singolo country pubblicato l'8 agosto su YouTube che questa settimana ha eclissato giganti comenelle classifiche, permettendo ad Anthony di diventare il primo artista esordiente in ...(Photo by Christian Vierig/Getty Images) Leggi anche › Denim anche in estate Si, ma in versione shorts secondo, Dua Lipa e Gigi Hadid Abbinata a un capo in denim, di un altro ......di follower 17 Kourtney Kardashian ha raggiunto 224 milioni di follower 16 Jennifer Lopez ha ben 250 milioni di follower 15 Virat Kohli ha la bellezza di 255 milioni di follower 14ha un ...

Denise da Taylor Swift "Palchetto, antidolorifici e rinuncio all'area disabili Vogliamo vivere lo show" IL GIORNO

Sarà disponibile solo per 48 ore il preorder della versione ‘Aquamarine Green Edition’ di ‘1989 (Taylor’s Version)’. Solo per 48 ore è disponibile il preorder della versione Aquamarine Green Edition ...è il cantante del momento in America grazie al miracolo di "Rich Men North of Richmond", singolo country pubblicato l'8 agosto su YouTube che questa settimana ha eclissato giganti come Taylor Swift ...