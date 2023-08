Tara Lipinski parla degli aborti spontanei “strazianti” e del senso di solitudine durante le cure per la fertilità

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Ho mantenuto un piccolo segreto negli ultimi 5 anni e questa è stata sicuramente una strana sensazione per me”, inizia così il post di, attrice ed ex pattinatrice olimpica statunitense di 41 anni, che su Instagram ha deciso di condividere la sua esperienza straziante con l’in. “Sono cresciuta come atleta olimpica e da giovanissima ero sotto i riflettori e condividevo la mia vita pubblicamente”, spiega l’atleta in un’intervista a PEOPLE, sottolineando come sia stato difficile convivere con questo segreto. “Semplicemente non ero emotivamente o mentalmente in grado di farlo. – aggiunge cercando di spiegare il perché, invece, ora ha deciso di condividere questa esperienza – Ero così sopraffatta e lottavo ogni giorno ma ero in un posto dove non potevo portare altre persone e quel pensiero mi ha davvero spaventato”. ...