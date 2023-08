Tanti giocatori in rosa ma le lacune restano La difesa zoppica | necessari interventi

L'arrivo di Gelashvili non sembra poter colmare l'assenza di un centrale. Il centrocampo al completo con un occhio al giovane ...Amazon ha appena lanciato la Gaming Week 2023 , un nuovo periodo promozionale che vede come principali protagonisti tutti quei device principalmente indicati per il mondo dei video. Fino alle 23:59 del 3 settembre , potrete acquistare svariati prodotti ai prezzi scontati come notebook, monitor, periferiche per PC, smart TV , cuffie wireless e tanto altro. Inoltre ..."Nella rosa siamo un po' carenti, abbiamogiovani interessanti ma c'è bisogno diche conoscano questa categoria" , ha affermato Eusebio Di Francesco nel post gara. Sabato in effetti ...

Tanti giocatori in rosa ma le lacune restano La difesa zoppica ... LA NAZIONE

L’arrivo di Gelashvili non sembra poter colmare l’assenza di un centrale. Il centrocampo al completo con un occhio al giovane Pietra ...Una nuova Sba fatta di tante riconferme e dell’innesto di quattro nuovi giocatori che dovranno far fare il salto di qualità a tutta la squadra: Ettore Semprini, Andrea Zocca, Dimitrije Jankovic e ...