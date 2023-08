Tamberi un fenomeno come Tomba e Valentino Rossi. Va oltre il suo sport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Adesso Gimbo ha in mano proprio tutto. E non ci sono più aggettivi che si possano spendere per descrivere uno dei campioni più straordinari mai espressi dalloitaliano e mondiale. Per la verità ...

mediaticocome Nole Djokovic, verrebbe da dire, cioè un fuoriclasse che non puoi mai dare per vinto sino all'ultimo respiro. Nemmeno se nel salto precedente ti ha dato l'...Gianmarcoè campione del Mondo. Almarchigiano mancava solo un titolo per completare la già ricca collezione, dopo le Olimpiadi, il Mondiale indoor e due Europei, e lo ha centrato nella ...La straordinaria impresa di Gianmarcova di pari passo con il suo talento e la sua voglia di sdrammatizzare, come ha dimostrato suonando la batteria prima della finale di Budapest:prima edopo la gara, come un ...

Mondiali di atletica: Tamberi un fenomeno, ricorda Alberto Tomba. VIDEO Sky Sport

Vincere tutto - Olimpiadi, Mondiali, Europei, Mondiali indoor, Europei indoor - è roba da fenomeni assoluti ... Cioè quando siamo entrati nella “zona Tamberi”. La qualificazione soffertissima, con ...L’atleta azzurro esprime tutta la sua soddisfazione al termine di una gara tiratissima e durante la quale non ha sbagliato nulla: “Quando entro in pedana so di poter fare la differenza, so quante ...