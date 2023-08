Tamberi | Stefano Mei | “Un fenomeno | è nell’Olimpo azzurro con Mennea e Consolini”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il presidente Fidal all'Adnkronos: "Con il titolo mondiale all'aperto ha chiuso un ciclo incredibile che nessun altro atleta italiano ha mai realizzato" “Ieri Gimbo ha dimostrato ancora una volta di essere un atleta fenomenale, che sa trasformarsi nelle occasioni che contano”. Così all’Adnkronos il presidente della FidalMei, all’indomani della medaglia d’oro conquistata nel salto in alto da Gianmarco ‘Gimbo’, ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. “Sono estremamente felice per lui, con il titolo mondiale all’aperto ha chiuso un ciclo incredibile che nessun altro atleta italiano ha mai realizzato”. “A mio parere èdegli atleti azzurri con Pietroe Adolfo, il grande discobolo che ha gareggiato negli anni ’40 e ’50 vincendo tutto – aggiunge l’ex ...

