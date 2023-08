Tamberi | ' ' Ora vado a prendermi Roma e Parigi' '

Gianmarcoha vinto l'oro ieri ai Mondiali di Budapest. Le sue parole nell'intervista del nostro inviato Claudio ...... gli Europei (due volte), il Mondlale e l'Europeo indoor, la Diamond League, circuito dei grandi meeting, e, finalmente, il Mondiale all'aperto. A Budapest Gianmarcoha chiuso il Gimbo ...'Semplicemente, fantastico capitano Azzurro!! Grazie per la serietà con la quale costruisci le tue meravigliose vittorie e l'allegria con la quale le festeggi! Avanti, grandissimo esempio'. ...

Tamberi ai Mondiali di Atletica: a che ora gareggia e dove vederlo in TV e streaming Sport Fanpage

Il giorno dopo la storica vittoria nella finale mondiale di salto in alto a Budapest, Gianmarco Tamberi ha parlato delle sue emozioni, dei segreti del suo successo sulle pedana ungherese. Ha fatto la ...Una serata magica per lo sport italiano, quella di ieri: a Budapest “Gimbo” Tamberi ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di Atletica nella specialità del salto in alto. Per il ragazzone di Civ ...