Tamberi fa la storia | oro mondiale nel salto in alto E Malagò gli telefona in diretta

(Di mercoledì 23 agosto 2023) "Sono campione del mondo? Pazzesco, non riesco neanche a sentirmelo dire. E' una sensazione unica, riuscire a battere atleti che sembrano superiori". Sono le prime parole di Gianmarcoda neo campione del mondo delin. A Budapest il capitano della nazionale italiana di atletica leggera ha conquistato uno storico e magico oro iridato valicando 2,36 metri al primo tentativo. Poi una piccola rivelazione, "prima della gara ho fatto un ottimo riscaldamento, uno dei migliori della mia vita, e avrei potuto solo distruggere tutto con la mia testa, sapevo che poteva servire più di 2,38 per vincere". "Mi sento ripagato di tutti i sacrifici fatti, so quanto ho investito nel mio team e questo non è uno sport individuale, c'è un lavoro di squadra che richiede tanta dedizione". Gimbo, 31 ...