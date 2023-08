Tamberi dopo l' oro a Budapest | Sarebbe un onore fare il portabandiera a Parigi

(Di mercoledì 23 agosto 2023) «unimmenso, il coronamento di una carriera, un premio che mibbe tantissimo piacere, anche se altri atleti se lo meritano almeno quanto me, se non di più ». Così Gianmarco, all’indomani dell'oro dell’alto conquistato ai Mondiali di atletica di, ha risposto a una domanda sulla possibilità che il presidente del Coni, Giovanni Malagò, possa pensare a lui...

... il mondiale indoor 7 anni fa, due corone europee e due trofei Diamond League, eil terribile e traumatico incidente del 2016, alla vigilia dei Giochi di Rio, Gianmarcoha coronato il ...la festa in pista ,ha svelato alcuni retroscena e segreti su quanto successo sulla pedana ...BUDAPEST. Una prima voltatanti anni di carriera e sarebbe strano se non fosse logico: la madre difa il suo esordio in tribuna in un evento internazionale e guarda l'oro del figlio dal vivo a Budapest però lo ...

Il campione del salto in alto commenta così la possibilità che il presidente del Coni, Giovanni Malagò, possa pensare a lui come portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 ...Il campione iridato di salto in alto ha ritirato la medaglia a Budapest: “Non sono appagato” ...