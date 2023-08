Tamberi campione | dal salto finto alle folle esultanze nella vasca | Le immagini del trionfo

del mondo: pasticcio della Rai. Come sta accadendo regolarmente in questi giorni, anche nella serata del 22 agosto Rai 2 ha trasmesso in diretta i Mondiali di Atletica di Budapest , ...Gianmarcodel mondo: 'Pazzesco, non riesco neanche a sentirmelo dire'. L'azzurro medaglia d'oro nel salto in alto a Budapest commenta a caldo una prestazione già entrata nella storia dell'...Gimbo terza medaglia italiana a Budapest È il primo titolo iridato all'aperto per ilolimpico in carica., capitano della nazionale azzurra, aveva infatti già conquistato un oro ...

Tamberi campione e la dedica al papà dopo la rottura. La mamma: “Mi ha stupito, ora vorrei che si ascoltassero di più” il Resto del Carlino

Gimbo Tamberi è campione del mondo nel salto in alto. Su Repubblica, Emanuela Audisio ne scrive così: L’Italia torna a vincere nello stadio un oro mondiale dopo vent’anni, nessuno ci era più riuscito ...Ma nella serata di ieri – martedì 22 agosto – Gianmarco Tamberi è riuscito nell’impresa, vincendo la medaglia d’oro di salto in alto e raggiungendo così il tetto del mondo, dopo essere stato campione ...