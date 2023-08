Taglio cuneo fiscale | mancano le risorse | stipendi a rischio?

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La coperta per la prossima Legge di Bilancio è corta, anche per la misura su cui il Governo ha intenzione di puntare tutto: ildel. La proroga dell’attuale provvedimento vale quasi metà della Manovra e il Mef potrebbe essere costretto a rinunciare a qualche punto percentuale. A farne le spese potrebbero essere i lavoratori, che da gennaio dell’anno prossimo vedrebbero ridursi la propria busta paga. Le stime Con la scorsa Legge di Bilancio, ildelintrodotto dal precedente esecutivo è stato integrato e portato nel primo semestre del 2023 a 3 punti per redditi fino a 25 mila euro e 2 punti fino ai 35 mila euro. Tramite il decreto Lavoro il Governo ha aggiunto un’ulteriore sforbiciata del 4% nel secondo semestre, arrivando a 7 punti per la prima ...

Penso che l'aumento di stipendi e pensioni con il taglio del cuneo fiscale confermato per tutto il 2024 sia la priorità". Di parere diverso l'opposizione. " La coperta sarà corta ", chiosa il Pd,

Con la scorsa Legge di Bilancio, il taglio del cuneo fiscale introdotto dal precedente esecutivo è stato integrato e portato nel primo semestre del 2023 a 3 punti per redditi fino a 25 mila euro e 2 ...“Con la manovra dobbiamo gettare le basi per la crescita. Il primo intervento è il taglio del cuneo fiscale, in modo da aiutare sia i lavoratori che le imprese che producono lavoro.Ma il secondo deve ...