Taglieggiava i genitori | botte se non pagavano | arrestato a Caivano

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Avrebbe razziato la pensione deianziani, perché lo stipendio da operaio finiva in fretta. Non parliamo di genuine richieste d’aiuto, lecite in tempi di crisi economica ma mesi d’inferno per padre e madre, minacciati e picchiati anche solo quando accennavano un “no”. In manette è finito un 38enne di, in provincia di Napoli. L’ultima richiesta: 30 euro. Senza spiegare a cosa servissero, ha pestato il padre, che lo ha denunciato. Il 38enne, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, riusciva a sostenere le proprie spese in autonomia per i primi 10-15 giorni del mese. Poi pretendeva una “paghetta” dai: 30 euro al giorno, 90 nei weekend. Richieste mai cordiali ma condite da minacce, schiaffi e pugni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.