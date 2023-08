Tabellone Wta Cleveland 2023 | Garcia guida il seeding | Paolini al via

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ile gli accoppiamenti del Wta 250 di, ultimo appuntamento di prima degli Us Open che concluderanno la stagione slam. L’Italia si presenta con Jasmine. L’azzurra, reduce da due splendide settimane a Montreal e Cincinnati, dovrà vedersela contro Emma Navarro. Prima testa di serie è Caroline, la quale ha ricevuto un invito da parte degli organizzatori. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTA 250SECONDO TURNO (1/WC)b. Stearns 7-6(4) 6-3 Zhu B. Grabher 6-4 6-1 (4) Alexandrova vs (Q) Sasnovich (Q) Xin.Wang b. (11)6-4 6-3 (9) Stephens vs Andreeva (LL) Sorribes Tormo vs (3/WC) Kudermetova Maria b. (5) Kalinina walkover (WC) Fernandez b. (LL) Tauson ...

... Bouchard è tornata nella parte di annata su Berlino, non superando le qualificazioni al250 di ... un inizio positivo per lei al primo turno deldi qualificazione, battendo con un netto 6 ...... 24enne di Rimini, numero 82 del mondo e quinta testa di serie delstatunitense, ha sconfitto col punteggio di 7 - 6 (4) 6 - 1 la canadese Rebecca Marino, numero 101 del ranking, ex top ...Inaugurata la settimana con il suo best ranking - n.35- l'azzurra si è presentata per quello ... numero 139 ATP e 32testa di serie deliniziale. Prova perfetta anche di Lucrezia ...

WTA Cleveland, il tabellone: al via Paolini e Cocciaretto. Trevisan presente nelle quali Ubitennis

Dobbiamo allora spostarci direttamente a New York per assistere ai primi tentativi azzurri di qualificarsi al tabellone principale ... di giornata al femminile lo si coglie a Chicago: nel WTA 125, ...Jasmine Paolini si è fermata al secondo turno del tabellone principale al Wta 250 di Cleveland. La giocatrice italiana non è riuscita a battere la cinese Xinyu Wang e ha dovuto abbandonare il torneo ...