Tabellone ottavi di finale Europei femminili volley 2023 | gli accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ildeglidideglidi, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Archiviata la fase a gironi, le migliori quattro squadre di ciascuna pool si sfidano nel primo turno da dentro o fuori. Le nazionali provenienti dal girone A si incroceranno con quelle della pool C a Bruxelles, in Belgio, mentre le squadre del girone B (quello con le azzurre di Davide Mazzanti) si incroceranno con quelle della pool D a Firenze. Chi vincerà ed accederà ai quarti di? Di seguito, glidel primo turno della fase ad eliminazione diretta deglidi...