Svuotiamo il cervello con il brain dump

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 23 agosto 2023)è un’espressione inglese che significa ‘scaricamento del’. Come pratica di organizzazione personale, si tratta del ‘trasferimento di ciò che si ha in testa’. ‘Svuotare la mente’ per interrompere gli atteggiamenti negativi che originano preoccupazioni e ansie. Ciò per lasciare spazio a quello che si ha da fare, proprio utilizzando carta e penna.