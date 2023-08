Surovikin | generale russo rimosso dal comando dell' Aeronautica «Sparito dopo la rivolta Wagner | sapeva dei piani di Prigozhin»

sostituito all'Aeronautica IlSergheiè stato sostituito al comando dell'Aeronautica dalViktor Afzalov, secondo quanto scrive l'agenzia Ria Novosti citando sue ...È stato sostituito dalViktor Afzalov, dice l'agenzia di stato Ria Novosti Ilrusso Sergeiè stato rimosso dal suo incarico. Martedì,è stato sostituito al ..., noto anche come 'Armageddon' dopo le campagne che ha diretto in Siria, è stato comandante in campo delle forze russe in ucraina dall'ottobre del 2022 al gennaio del 2023. Si era ...

Il generale russo Sergei Surovikin è stato rimosso dal comando dell’aeronautica Il Post

Il "macellaio di Aleppo" era sospettato di essere a conoscenza dei piani di ammutinamento del gruppo Wagner e di averli anche appoggiati. È stato sostituito dal generale Viktor Afzalov, dice l'agenzia ...