Supporto per la formazione e lavoro | domanda e requisiti per ricevere i 350 euro

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza che a luglio hanno ricevuto l’ultima ricarica potranno accedere ad una nuova misura:per la. Questa misura sarà erogata a partire dal mese di settembre e l’assegno spettante sarà di 350. Nel frattempo, sono giunte le indicazioni dal Ministero del, che ha pubblicato il decreto attuativo della misura contenente le indicazioni per fare. È tutto pronto per l’attivazione delper la: gli ex percettori del RdC, i c.d. “occupabili” possono fare affidamento su una nuova misura di sostegno economico. Il Ministero delha pubblicato sul sito il decreto attuativo delper ...