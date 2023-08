Supplenze da GaE e GPS docenti 2023 | si può rinunciare alla nomina assegnata dall’Ufficio Scolastico Le conseguenze

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Iniziate le nomine da GaE e GPS per l'anno/24: per la verità al momento ha pubblicato solo l'Ufficiodi Cuneo, ma mancano veramente pochi giorni e non essendo prevista un'unica data a livello nazionale è sempre consigliabile monitorare i siti degli Uffici scolastici e "tenere d'occhio" la mail in cui dovrebbe arrivare la rispostadomanda compilata entro il 31 luglio. L'articolo .

Avvio dell'algoritmoanno scolastico 2023/24 dae GPS per incarichi fino al 31 agosto o 30 giugno 2024. Le domande sono state presentate entro il 31 luglio ore 14, le nomine avverranno nei prossimi giorni, ...Rinuncia alla nomina dae GPS In caso di rinuncia alla supplenza conferita non sarà possibile partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delleanche per disponibilità sopraggiunte, ...Abbiamo evidenziato in un precedente articolo che la funzione 'ritiro della domanda' per ledae GPS nel sistema informatizzato ministeriale non funziona. Alcuni Uffici scolastici stanno pubblicando gli avvisi in cui si comunica che il ritiro si può fare tramite mail all'...

Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le prime nomine. Elenco Cuneo Orizzonte Scuola

I giorni dell’attesa. Lunedì s’è aperta una settimana chiave per i docenti precari in attesa d’un incarico annuale utile a lavorare sino al 30 giugno o ...Il sindacato Gilda degli Insegnanti di Caserta denuncia ritardi sull'avvio dell'algoritmo e preannuncia possibili contenziosi.