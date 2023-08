Summit Brics | Putin | «In Ucraina per fermare la guerra di sterminio intrapresa dall’Occidente»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) «Dovevamoladi». Con queste parole, il presidente Vladimirdella Federazione ha giustificato – ancora una volta – l’invasione russa in. «La Russia ha deciso di sostenere la gente che sta combattendo per la sua cultura, le sue tradizioni, la sua lingua e il suo futuro», ha detto, riferendosi alle popolazioni del Donbass. Durante il suo intervento in videoconferenza aldela Johannesburg, il leader di Mosca ha inoltre ribadito che Brasile, Cina, India, Sudafrica e, naturalmente Russia, sono «contro l’egemonia» e «le politiche neocolonialiste». Poi, il ringraziamento ai 4 Paesi per i tentativi di negoziato in: ...

A dispetto del programma ufficiale il presidente cinese Xi Jinping ha disertato ilBusiness Forum 2023, tenutosi ieri nell'ambito deldi Johannesburg. E, in attesa di una spiegazione ufficiale " che secondo gli analisti non arriverà mai " l'assenza di Xi alimenta nuovi ...Lo ha detto il presidente russo Putin intervenendo in videoconferenza aldei(Brasile,Russia,India,Cina,Sudafrica) in corso a Johannesburg. Lo riporta la Tass. Putin ha poi detto che i ...Parlando al 15/modeiin Sudafrica, Xi ha osservato che "le norme internazionali dovrebbero essere scritte e sostenute da tutti i Paesi sulla base degli scopi e dei principi della Carta ...

Al summit per diventare grandi, i Brics si presentano con una brutta cera (di C. Paudice) L'HuffPost

Il presidente russo Putin, in videocollegamento con il vertice del gruppo Brics, ha affermato che la Russia vuole porre fine alla guerra in Ucraina.2 di 20 foto BRICS Summit in South Africa - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 20 foto BRICS Summit in South Africa - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 20 foto BRICS Summit in South Africa - RIPRODUZIONE RISERVATA ...