Stupro Palermo | minacce ai 6 ragazzi Il carcere | vanno trasferiti Molti cercano il video della violenza su Telegram Il Garante | «È un reato»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La terribile vicenda dellodi gruppo acontinua ad infiammare il dibattito social. Con derive, in alcuni casi, molto pericolose. Le foto dei profili Facebook dei giovani finiti...

Leggi anchee caccia a video, Garante Privacy avvisa Telegram: "Conseguenze anche penali" Ddl castrazione chimica, Salvini: "Spero Parlamento esamini proposta il prima possibile" ...È quello che sta accadendo nel penitenziario Pagliarelli di, dove la direzione ha chiesto il trasferimento immediato di sei dei sette ragazzi arrestati per lodi una 19enne. E non ...Leggi Anchedi, indagati chiedono di lasciare il carcere: 'Ricevute minacce' - La struttura: 'Spostarli subito altrove' 'Mi rivolgo a lei, la mia presidente' E ancora, rivolto al premier: 'Non ho ...

Stupro Palermo, gli indagati chiedono di cambiare carcere perché minacciati Sky Tg24

Polemica, ovviamente e rigorosamente social, tra Selvaggia Lucarelli ed Ermal Meta. La giornalista ha attaccato l’artista sulle parole usate per commentare la vicenda dello stupro, avvenuto nei giorni ...Puntuale torna il vecchio cavallo di battaglia. Basta il caso di cronaca giusto, questa volta lo stupro della notte dello scorso 7 luglio a Palermo di una 19enne per il quale sono stati arrestati sett ...