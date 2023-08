Stupro Palermo | minacce ai 6 ragazzi Il carcere | vanno trasferiti Molti cercano il video della violenza su Telegram Il Garante | «È un reato»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La terribile vicenda dellodi gruppo acontinua ad infiammare il dibattito social. Con derive, in alcuni casi, molto pericolose. Le foto dei profili Facebook dei giovani finiti...

Le drammatiche vicende dellodied i suoi sviluppi hanno profondamente toccato l'opinione pubblica e sono molti i personaggi pubblici che sono intervenuti per dire la loro sull'argomento. Tra questi uno che ha ...Non chiamiamolo lo "di" chiamiamolo lo "del 6 luglio 2023". Quando alla fine del 2012, Jyoti Singh alla periferia di Nuova Delhi venne violentata e massacrata (morirà dopo dodici giorni di agonia) ...Leggi Anche, lo scaricabarile tra gli arrestati: 'Angelo aveva detto che ci stava'. E chiedono di lasciare il carcere siciliano La motivazione addotta dal gip è la "resipiscenza" ...

Stupro Palermo, gli indagati chiedono di cambiare carcere perché minacciati Sky Tg24

Rispondono ai magistrati piangendo. Si scusano e dicono di essersi rovinati la vita . Ma i ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo su una 19enne a… Leggi ...(Adnkronos) – Potrebbero presto lasciare il carcere Pagliarelli di Palermo per essere trasferiti in altri istituti di detenzione i sei palermitani indagati per lo stupro di gruppo del 7 luglio al Foro ...