Stupro Palermo | gli indagati chiedono di cambiare carcere perché minacciati

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 23 agosto 2023) I sei giovani che si trovano inaccusati di violenza sessuale di gruppo su una 19enne hanno chiesto di essere allontanati dalla struttura penitenziaria per via delle minacce ricevute. Nei giorni scorsi i ragazzi hanno risposto in lacrime ai magistrati, hanno detto di essersi rovinati la vita. Ma non hanno cambiato la loro linea di difesa: "Lei era consenziente". Dopo avere rigettato i ricorsi di Angelo Flores e Gabriele Di Trapani, ieri i giudici hanno respinto anche la richiesta dei difensori di Cristian Barone confermando l'arresto in. Un settimo responsabile, minorenne al momento del fatto e ora 18enne, è stato scarcerato dal gip del tribunale per i minorenni e affidato a una comunità. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per trovare altri cellulari e video che avrebbero immortalato lo ...