Stupro Palermo e caccia a video | Garante privacy avvisa Telegram | “Conseguenze anche penali”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilmette in guardia sulledi natura penale, della diffusione e condivisione dei dati personali della vittima dellodie dell’eventualerealizzato. A seguito di numerose notizie stampa su una “alle immagini” scatenatasi nelle chat, l’Autorità – con due provvedimenti d’urgenza – ha rivolto un avvertimento ae alla generalità degli utenti della piattaforma, affinché venga garantita la necessaria riservatezza della vittima, evitando alla stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei a identificarla,indirettamente, in contrasto, peraltro, con le esigenze di tutela della dignità della ragazza. Il ...

A spiegarlo è Barbara Strappato, direttrice della Prima divisione della Polizia postale " che interviene sulla caccia al video sullodidiffuso nelle chat di Telegram " e aggiunge: "Ma ...Leggi Anchedi gruppo a, tra gli arrestati parte lo scaricabarile: 'Angelo aveva detto che era una che ci stava' La violenza didà anche l'occasione a Matteo Salvini, ...

I verbali choc sullo stupro di Palermo e le accuse nel gruppo: «Era una sua amica, ha detto che ci stava» Corriere della Sera

Dopo gli ultimi casi di violenza sessuale, Salvini è pronto a portare in Aula una legge per introdurre la castrazione chimica: ecco cos'è, come funzione e in quali Paesi è in uso."Il Garante evidenzia i risvolti penali della diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali" ...