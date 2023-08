Stupro di Palermo | ragazzi chiedono di cambiare carcere | “Siamo stati minacciati”

Potrebbero presto lasciare il carcere Pagliarelli diper essere trasferiti in altri istituti di detenzione i sei palermitani indagati per lodi gruppo del 7 luglio al Foro Italico su una ragazza di 19 anni. E' la stessa direzione del ...'Agghiacciante. Online decine di migliaia di schifosi disposti a tutto, anche pagando, per il video dell'orrendodi. Gireremo tutto alla Polizia postale, perché chi diffonde, divulga o guarda, è complice. Punto'. Lo scrive su X Matteo Salvini, leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei ...L'interesse morboso per il video dellodisi è manifestato in messaggi come: "Chi possiede il video diScambio informazioni", oppure: "Qualcuno ha il video dellodi ...

Stupro Palermo, gli indagati chiedono di cambiare carcere perché minacciati Sky Tg24

Dopo Ermal Meta anche la regista si schiera dalla parte della vittima: «Sarà morta dentro, che dolore scoprire un mercato di quel video» ...Secondo i legali avrebbero ricevuto minacce, domani sopralluogo per verificare le condizioni. Inoltre non ci sono tante sezioni protette e non si riesce sempre a garantire il divieto di incontro impos ...