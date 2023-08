Stupro di Palermo | nei verbali lacrime e scambi di accuse tra gli indagati

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Rispondono ai magistrati piangendo. Si scusano e dicono di essersi rovinati la vita. Ma la linea di difesa dei ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo su una 19enne anon cambiano la loro linea di difesa: "Lei era consenziente". Dopo avere rigettato i ricorsi di Angelo Flores e Gabriele Di Trapani, ieri i giudici hanno respinto anche la richiesta dei difensori di Cristian Barone confermando l'arresto in carcere. Un settimo responsabile, minorenne al momento del fatto e ora 18enne, è stato scarcerato dal gip del tribunale per i minorenni e affidato a una comunità. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per trovare altri cellulari e video che avrebbero immortalato loavvenuto nel cantiere del collettore fognario, al Foro Italico, dove la ragazza è stata poi soccorsa da un'ambulanza.

"Lodi gruppo aSalvini...". Berizzi, una (vergognosa) figura di palta... interrogati ieri e inguaiati soprattutto da Flores, è stata invece l'ora delle lacrime, del pentimento, delle scuse, "anche se - ripetono come un mantra i giovani coinvolti nellodi- ...Perch tra la palpata e lo, s'è sentito dire, c'è differenza. La cruda verità invece è che quel che accaduto aquest'estate non è un fatto nuovo, non dovrebbe sconvolgerci. Così come ...

Stupro a Palermo, indagato in lacrime: "Mi sono rovinato la vita. Addolorato per ciò che è successo" RaiNews

Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday "Stiamo seguendo con molta attenzione la vicenda dello stupro di gruppo ... territoriale responsabile dell'Ugl di ..."Stiamo seguendo con molta attenzione la vicenda dello stupro di gruppo di luglio consumato a Palermo da un gruppo di carnefici ai danni di una ragazza inerme, le parole non bastano per esprimere il ...