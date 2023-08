Stupro di Palermo | la folle caccia al video su Telegram Il Garante | “Illegale diffonderlo”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il raccapricciantedi gruppo disolletica la curiosità morbosa. Migliaia di persone susono partiti alla ricerca delche riproduce la violenza dei sette ragazzi siciliani contro la diciannovenne palermitana. Sono stati costituiti dei gruppi su Onlyfans alla ricerca delle immagini, mentre sul punto è intervenuto a fare chiarezza ildella privacy. Il: “Tutelare vittima, si rischia il carcere per la diffusione delle immagini” “La vittima dellova tutelata, serve il massimo riserbo. E chi divulga informazioni di qualsiasi tipo che possono far risalire alla sua identità o condivideva incontro alle sanzioni stabilite dal codice penale: l’art. 734 bis prevede dai tre ai sei mesi di carcere”. Questa ...

'L'immediato allontanamento da questo istituto dei detenuti' coinvolti nellodel 7 luglio aè stato chiesto con una nota dalla direzione del carcere di Pagliarelli al Dap, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La ragione è che i sei arrestati fra ...Quello che però consente di far meglio comprendere questi meccanismi alla base dellocollettivo, è il "contagio emotivo", tipico del gruppo e della folla anonima. Le emozioni negative di ...Potrebbero presto lasciare il carcere Pagliarelli diper essere trasferiti in altri istituti di detenzione i sei palermitani indagati per lodi gruppo del 7 luglio al Foro Italico su una ragazza di 19 anni. E' la stessa direzione del ...

Stupro Palermo, gli indagati chiedono di cambiare carcere perché minacciati Sky Tg24

I sei giovani che si trovano in carcere a Palermo accusati di violenza sessuale di gruppo ... carabinieri per trovare altri cellulari e video che avrebbero immortalato lo stupro avvenuto nel cantiere ...Rispondono ai magistrati piangendo. Si scusano e dicono di essersi rovinati la vita . Ma i ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo su una 19enne a… Leggi ...