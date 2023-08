Stupro di Palermo | gli indagati chiedono trasferimento carcere

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sarebbero stati oggetto di minacce e per questo i sei giovani arrestati acon l'accusa di violenza di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni, hanno chiesto ildalPagliarelli dove sono reclusi. Nel penitenziario palermitano non ci sono tante sezioni protette e gli arrestati sono sei e non si riesce sempre a garantire il divieto di incontro imposto dall'autorità giudiziaria.

Chiamiamoli, per comodità, maschi. Ci sono i sette giovani maschi stupratori di. Ci sono i maschi " qualche migliaio " in cerca via Telegram del video dello. Ci sono i maschi che postano sui social i volti e i nomi dei colpevoli, incitando alla gogna. Qualche ..."Io non son carne". E' l'hashtag con cui sui social si moltiplica l'indignazione per lodi gruppo a. ...Il Garante privacy mette in guardia sulle conseguenze, anche di natura penale, della diffusione e condivisione dei dati personali della vittima dellodie dell'eventuale video ...

Maurizio De Giovanni sulla relazione tra il caso Vannacci e lo stupro di Palermo: “Avere una manifestazione scritta con così ampia diffusione fa si che molta gente si senta legittimata a dirsi ...La direzione del carcere Lorusso di Pagliarelli ha avanzato la richiesta di"spostare dall'istituto penitenziario"i sei giovani arrestati a"Palermo"per lo"stupro al Foro Italico. Gli indagati sono""inv ...