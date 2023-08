Stupro di Palermo | Garante privacy | Non condividere i video della violenza

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Leggi Anchedi, uno dei 7 ragazzi in lacrime: 'Mi sono rovinato la vita' - Un altro: 'Ho sbagliato a non andarmene' Avvertimento a Telegram Con due provvedimenti d'urgenza, il...

E' la foto, diventata virale in poche ore, che sta facendo discutere sui social in giorni come questi dove a tenere banco è la terribile vicenda dellodella 19enne diche ha coinvolto ...Durissima la vicepresidente del M5s Alessandra Todde : "Oggi, a pochi giorni dall'orrendodi, leggendo i giornali mi sono imbattuta in un episodio vergognoso accaduto in un albergo di ...

Stupro Palermo, gli indagati chiedono di cambiare carcere perché minacciati Sky Tg24

C’è chi si vuoterebbe le tasche per poter vedere il video della violenza di gruppo. Dobbiamo consapevolizzarci di come il cyberporn stia cannibalizzando e imponendo una sessualità fatta di dolore ...Palermo, 23 agosto – I genitori dei sette giovani arrestati per lo stupro di gruppo di una ragazza 19enne avvenuto nella notte fra il 6 e 7 luglio scorsi a Palermo hanno deciso di denunciare le ...