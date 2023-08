Stupro di Palermo? Evirare il maschio | la donna che fa impazzire la sinistra

(Di mercoledì 23 agosto 2023) "Abbiamo fatto una caz***a", "la mia vita è rovinata". Gli indagati per lodi gruppo diai danni di una 19enne piangono e si disperano, davanti ai magistrati che li hanno interrogati, ma il rimorso sembra più per le conseguenze personali che per la violenza cieca che ha sconvolto l'esistenza della ragazza, stuprata la notte del 7 luglio scorso dopo una serata tra i locali della movida palermitana, al mercato storico della Vucciria. Gli accusati sostengono che la vittima fosse consenziente. Una versione che non convince gli inquirenti. La vicenda ha sconvolto l'Italia e l'opinione pubblica. Il vice premier Matteo Salvini annuncia che la Lega porterà avanti in Parlamento il disegno di legge sulla castrazione chimica chiedendo di calendarizzarlo in commissione per votarlo al più presto. "Se stupri unao un ...

... ma già lunedì il tribunale del Riesame diha rigettato l'istanza, stabilendo per lui e per ... Ha aiutato Flores a girare il video dellodi gruppo. "Non mi sono reso conto di quello che ...Fatta ubriacare e poi abusata, ripetutamente, per diverse ore, da sette ragazzi tra i 17 e i 22 anni. L'orribile storia dellodi gruppo commesso aai danni di una 19enne a luglio, filmata durante le violenze, porta a porsi degli interrogativi, a chiedersi il perché, dove sia l'errore. Su questo lo psichiatra e ...Nella mattinata del 22 agosto, il gip Marco Gaeta che indaga per lodiha sentito anche altri due ragazzi. Uno di loro avrebbe riferito di essere rimasto in disparte . Stando a quanto ...

Stupro di Palermo, uno dei 7 ragazzi in lacrime: "Mi sono rovinato la vita" | Un altro: "Ho sbagliato a non andarmene" TGCOM

La terribile vicenda dello stupro di gruppo a Palermo continua ad infiammare il dibattito social. Con derive, in alcuni casi, molto pericolose. Le foto dei profili Facebook dei giovani finiti ...È scoppiato in lacrime uno dei sette ragazzi indagati per lo stupro di gruppo a Palermo durante l’interrogatorio di garanzia celebrato ieri davanti al giudice per le indagini preliminari. “Sono ...