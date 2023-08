Stupro di gruppo | lo psicoterapista | “Ecco perchè molti cercano quei video on line”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Questi gruppi riflettono una manifestazione estrema e distorta della curiosità umana, spesso alimentata dalla depersonalizzazione resa possibile dal mondo digitale”. In esclusiva a Notizie.com, Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche (Di.Te), spiega cosa potrebbe spinge i giovani a cercare contenuti violenti on, dopo il caso dellodia Palermo ai danni di una ragazza di 19enne. Abbiamo chiesto all’esperto anche un parere sulla scarcerazione del 18enne indagato dalla Procura per i Minorenni perché quando ha commesso il reato insieme con gli amici non aveva ancora raggiunto la maggiore età. “È comprensibile che decisioni del genere possano sconvolgere l’opinione pubblica, specialmente in relazione a crimini particolarmente gravi o orribili. La tensione tra la ...