Studentessa con 6 insufficienze promossa dal Tar | i genitori | «Nostra figlia era migliorata molto | non le è stato permesso di recuperare»

Giuseppe Valditara (@G_Valditara) August 22, 2023 Tweet del ministro Valditara Laaveva concluso l'anno scolastico6 bocciature in tutto, tra geografia, francese, matematica, ...Rispetta gli aspetti formali, non sostanziali" "L'ho lettagrande attenzione - afferma il ... anche perché non "promuove" la, ma annulla la decisione del consiglio di classe ritenendola ...'C'è un'ulteriore disparità che emergemaggior forza è quando andiamo a vedere il dato delle ... Non sappiamo la nazionalità dellaundicenne promossa ex lege dal Tar. Ma sappiamo che un'...

Studentessa bocciata con 6 insufficienze viene promossa dal Tar: “Non ha avuto il supporto per il recupero”. Valditara: “Al Tar le verifiche sulle procedure ma nel merito decidono i docenti” Orizzonte Scuola

Un modo per invitare sempre più persone, in particolare giovani e studenti, compresi quelli universitari, ad utilizzare il mezzo pubblico. Parallelamente al piano di incentivi, continuiamo a lavorare ...La preside dell’istituto ha dichiarato che in occasione di un colloquio con i docenti è emerso che la studentessa non aveva particolari problemi, ma aveva poca voglia di studiare. Una dichiarazione ...