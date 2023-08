Storica medaglia d’oro per Tamberi nel salto in alto ai Mondiali di atletica Meloni | “Orgoglio italiano”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Strepitoso Gianmarco: ha vinto l’oro nelinaididi Budapest. L’azzurro ha superato la misura di 2,36 metri. Argento allo statunitense JuVaughn Harrison. Il qatariota Mutaz Essa Barshim si è aggiudicato il bronzo. “Pazzesco, è una sensazione indescrivibile. Non riesco a sentirmi dire che sono campione di tutto. Sono stato ripagato di tutti i sacrifici fatti. Dico grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato. Mi sento un essere umano che batte i supereroi”. Grande gioia per Gianmarcodopo la conquista dell’oro mondiale nell’, storico oro nelin: “...

'Nei giorni successivi l'omicidio di un sacerdote, patriota,d'argento al valor militare - ... Ma la veritàdice che non poteva non sapere, nell'estate del 1923 il clima di violenza e l'...... patriota ed'Oro al Valor militare per il coraggio dimostrato durante la Resistenza nelle ... Quindici partecipazioni al festival di Sanremo all'attivo (con unaperformance nel 1990 in ...... poi nel 2011 ha conquistato ladi bronzo agli Europei juniores. Lexploit e' avvenuto nel ... Nel 2022 Gianmarco Gimbo Tamberi ha sposato Chiara Bontempi in una cerimonia presso laVilla ...

Tamberi leggendario: medaglia d'oro storica nel salto in alto ai Mondiali! Tuttosport

Il saltatore marchigiano vince nel salto in alto ai Mondiali di atletica di Budapest 2023 saltando 2,36 al primo tentativo, interrompendo così il dominio di Mutaz Essa Barshim. Poi la dedica al padre ...Filotto dorato e di emozioni fortissime: nella serata del trionfo per la straordinaria vittoria iridata nel salto in alto, Tamberi ha un pensiero ...